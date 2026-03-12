Рейтинг@Mail.ru
Украинский парламент последнего созыва разваливается на глазах, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
14:33 12.03.2026
Украинский парламент последнего созыва разваливается на глазах, пишут СМИ
Верховная рада IX созыва исчерпала себя, ее комитеты разваливаются на глазах, а депутаты отказываются сотрудничать с Владимиром Зеленским, сообщает издание... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
украина
владимир зеленский
денис маслов
верховная рада украины
украина
Украинский парламент последнего созыва разваливается на глазах, пишут СМИ

УП: парламент Украины последнего созыва исчерпал себя и разваливается на глазах

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Верховная рада IX созыва исчерпала себя, ее комитеты разваливаются на глазах, а депутаты отказываются сотрудничать с Владимиром Зеленским, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на представителей правящей партии "Слуга народа".
"Депутаты признают, что парламент девятого созыва исчерпал себя. Сейчас даже малейшая дестабилизация приводит к внутреннему коллапсу… Вариант "разойтись" сейчас наиболее желателен для парламентского крыла команды Зеленского. Ранее Зеленский мотивировал Раду угрозами о роспуске. Теперь депутаты спят и видят, чтобы наконец-то лишиться мандатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В качестве примера издание приводит "откомандированного" Радой главу экономического комитета Дмитрия Наталуху, который сейчас руководит фондом государственного имущества. "Фонд получил нового руководителя, но комитет, как одна из ключевых и самых стабильных структур в парламенте фактически развалился. Сейчас в комитете идет война нескольких групп влияния за то, кто будет главным, а работа буксует", - добавляет издание.
Из-за угрозы подобного сценария, отмечает "Украинская правда", также сорвалось назначение главы комитета Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова министром юстиции. В руководстве мономеньшинства заявили, что если развалить еще и правовой комитет, то "вообще можно расходиться".
"Парламент работает почти семь лет. Я не говорю, что это тяжело и изнурительно. Но за такое время даже огурцы в бочке перекисают", – приводит издание слова одного из депутатов, не называя имени.
Верховная рада Украины 15-й сессии IX созыва стала самой продолжительной в истории - она работает с 2019 года. Президентские и парламентские выборы не проводятся, при этом в зале часто отсутствует кворум. Прежде ни один украинский парламентский созыв не продлевался до 13-й сессии. Из-за постоянных продлений военного положения и мобилизации на Украине проведения парламентских, президентских и местных выборов не происходит, что создает ситуацию, при которой Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года, остается на своей позиции.
