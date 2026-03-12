Украинский парламент последнего созыва разваливается на глазах, пишут СМИ

В качестве примера издание приводит "откомандированного" Радой главу экономического комитета Дмитрия Наталуху, который сейчас руководит фондом государственного имущества. "Фонд получил нового руководителя, но комитет, как одна из ключевых и самых стабильных структур в парламенте фактически развалился. Сейчас в комитете идет война нескольких групп влияния за то, кто будет главным, а работа буксует", - добавляет издание.

"Парламент работает почти семь лет. Я не говорю, что это тяжело и изнурительно. Но за такое время даже огурцы в бочке перекисают", – приводит издание слова одного из депутатов, не называя имени.