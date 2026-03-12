Рейтинг@Mail.ru
Фицо рассказал о проблеме с дезертирством в украинской армии
20:54 12.03.2026
Фицо рассказал о проблеме с дезертирством в украинской армии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о проблеме с дезертирством в украинской армии.
россия
украина
словакия
роберт фицо
в мире
россия
украина
словакия
россия, украина, словакия, роберт фицо, в мире
Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, В мире
БРАТИСЛАВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о проблеме с дезертирством в украинской армии.
Европе есть страны, которые убеждены, что правильно продолжать войну. По-прежнему есть тут какая-то стратегия, я это не выдумываю, есть стратегия через войну на Украине ослабить Россию, но это не работает… У украинской армии проблема с дезертирством, у украинской армии проблема с набором людей", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, видеозапись которой опубликована его канцелярией в четверг.
Он заявил, что у России таких проблем нет и ситуация на фронте складывается в ее пользу.
Ранее в четверг Фицо заявил, что конфликт на Украине не получится решить продолжением боевых действий, призвав к мирному и дипломатическому урегулированию ситуации, а также к уважению интересов безопасности всех участников конфликта.
 
