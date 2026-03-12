Фицо рассказал о проблеме с дезертирством в украинской армии

БРАТИСЛАВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о проблеме с дезертирством в украинской армии.

"В Европе есть страны, которые убеждены, что правильно продолжать войну. По-прежнему есть тут какая-то стратегия, я это не выдумываю, есть стратегия через войну на Украине ослабить Россию , но это не работает… У украинской армии проблема с дезертирством, у украинской армии проблема с набором людей", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, видеозапись которой опубликована его канцелярией в четверг.

Он заявил, что у России таких проблем нет и ситуация на фронте складывается в ее пользу.