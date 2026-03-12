https://ria.ru/20260312/ukraina-2080341103.html
Фицо рассказал о проблеме с дезертирством в украинской армии
Фицо рассказал о проблеме с дезертирством в украинской армии - РИА Новости, 12.03.2026
Фицо рассказал о проблеме с дезертирством в украинской армии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о проблеме с дезертирством в украинской армии.
Фицо рассказал о проблеме с дезертирством в украинской армии
Фицо: у украинской армии проблема с дезертирством и набором людей
БРАТИСЛАВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о проблеме с дезертирством в украинской армии.
"В Европе
есть страны, которые убеждены, что правильно продолжать войну. По-прежнему есть тут какая-то стратегия, я это не выдумываю, есть стратегия через войну на Украине
ослабить Россию
, но это не работает… У украинской армии проблема с дезертирством, у украинской армии проблема с набором людей", - сказал Фицо
в ходе встречи со студентами, видеозапись которой опубликована его канцелярией в четверг.
Он заявил, что у России таких проблем нет и ситуация на фронте складывается в ее пользу.
Ранее в четверг Фицо заявил, что конфликт на Украине не получится решить продолжением боевых действий, призвав к мирному и дипломатическому урегулированию ситуации, а также к уважению интересов безопасности всех участников конфликта.