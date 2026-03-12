Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине не получится решить продолжением боев, заявил Фицо - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/ukraina-2080327623.html
Конфликт на Украине не получится решить продолжением боев, заявил Фицо
Конфликт на Украине не получится решить продолжением боев, заявил Фицо - РИА Новости, 12.03.2026
Конфликт на Украине не получится решить продолжением боев, заявил Фицо
Конфликт на Украине не получится решить продолжением боевых действий, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T19:39:00+03:00
2026-03-12T19:39:00+03:00
в мире
украина
словакия
россия
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992976305_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bc9c27deb24882bd0f2fc969aa0b427.jpg
https://ria.ru/20260312/mendel-2080257786.html
украина
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992976305_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef053bdf310c0ecd604ca6d315ca2e0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо
Конфликт на Украине не получится решить продолжением боев, заявил Фицо

Фицо: конфликт на Украине не получится решить продолжением боевых действий

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 12 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине не получится решить продолжением боевых действий, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Этот конфликт невозможно решить дальнейшим ненужным продолжением боев. Словакия поддерживает европейскую перспективу Украины, потому что мы хотим стального, мирного и предсказуемого соседа", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* по итогам встречи со словацкими студентами в четверг.
Он заявил, что Словакия продолжит призывать к мирному и дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, а также к уважению интересов безопасности всех участников конфликта.

*Деятельность Meta ( Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
На Украине заметили странное поведение Европы по отношению к Зеленскому
Вчера, 16:04
 
В миреУкраинаСловакияРоссияРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала