В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 12.03.2026
В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие" на Украине
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие на Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие" на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в четверг тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской областях Украины. Через некоторое время ее отменили.
Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Ровненской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
