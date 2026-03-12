https://ria.ru/20260312/ukraina-2080236136.html
В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.03.2026
В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:54:00+03:00
2026-03-12T14:54:00+03:00
2026-03-12T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
хмельницкий (город)
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сумская область
хмельницкий (город)
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_473:450:2602:2047_1920x0_80_0_0_5eee53a73b7ba98d19d987b6febb06ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сумская область, хмельницкий (город), киевская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Хмельницкий (город), Киевская область
В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черниговской и еще 12 областях Украины объявили воздушную тревогу