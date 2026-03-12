Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала число дезертиров из насильственно мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
14:43 12.03.2026
Захарова назвала число дезертиров из насильственно мобилизованных в ВСУ
Захарова назвала число дезертиров из насильственно мобилизованных в ВСУ
Захарова назвала число дезертиров из насильственно мобилизованных в ВСУ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Число дезертиров из числа насильственно мобилизованных на Украине насчитывает до 1 миллиона человек, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на многомиллиардные вливания западных хозяев, положение ВСУ стремительно ухудшается. Растет число тех, кто отказывается воевать за коррумпированный, преступный, террористический киевский режим. По данным украинских соцсетей, количество дезертиров из числа насильственно мобилизованных на Украине насчитывает от 650 тысяч до 1 миллиона человек", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
На Украине группа людей спасла мобилизованного, напав на патруль военкомата
В миреУкраинаМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
