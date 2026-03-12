https://ria.ru/20260312/ukraina-2080233735.html
Захарова назвала число дезертиров из насильственно мобилизованных в ВСУ
Захарова назвала число дезертиров из насильственно мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
Захарова назвала число дезертиров из насильственно мобилизованных в ВСУ
Число дезертиров из числа насильственно мобилизованных на Украине насчитывает до 1 миллиона человек, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.03.2026
украина
Захарова назвала число дезертиров из насильственно мобилизованных в ВСУ
Захарова: число дезертиров из числа мобилизованных в ВСУ насчитывает до миллиона