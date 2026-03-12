ВСУ потеряли свыше 255 военных в зоне действия "Севера" за сутки

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Силы российской группировки "Север" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли свыше 255 боевиков, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Максимовщина, Мирополье, Кондратовка, Храповщина и Глухов Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Уды, Рубежное, Малая Волчья и Ольшаны Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
