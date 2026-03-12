Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 255 военных в зоне действия "Севера" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 12.03.2026 (обновлено: 13:23 12.03.2026)
ВСУ потеряли свыше 255 военных в зоне действия "Севера" за сутки
ВСУ потеряли свыше 255 военных в зоне действия "Севера" за сутки - РИА Новости, 12.03.2026
ВСУ потеряли свыше 255 военных в зоне действия "Севера" за сутки
Силы российской группировки "Север" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли свыше 255 боевиков, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 12.03.2026
россия
специальная военная операция на украине
сумская область
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
сумская область
харьковская область
2026
россия, сумская область, харьковская область, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли свыше 255 военных в зоне действия "Севера" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 255 военных в зоне действия "Севера" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Силы российской группировки "Север" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли свыше 255 боевиков, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Максимовщина, Мирополье, Кондратовка, Храповщина и Глухов Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Уды, Рубежное, Малая Волчья и Ольшаны Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
