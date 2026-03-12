https://ria.ru/20260312/ukraina-2080205723.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.03.2026
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, свидетельствуют данные РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:15:00+03:00
2026-03-12T13:15:00+03:00
2026-03-12T13:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074892520_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1aed9eb694de4e96bacc40598d964793.jpg
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074892520_0:0:1212:909_1920x0_80_0_0_ca37c7929dd1b14793ca8c913dcd8050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской и еще шести областях Украины