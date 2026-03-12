Рейтинг@Mail.ru
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 12.03.2026
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, свидетельствуют данные РИА Новости, 12.03.2026
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киевской и еще шести областях Украины

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена около 13.00 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
