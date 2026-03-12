Рейтинг@Mail.ru
Глава Нацбанка Украины необычно высказался о последствиях атаки США на Иран
13:09 12.03.2026 (обновлено: 22:44 12.03.2026)
Глава Нацбанка Украины необычно высказался о последствиях атаки США на Иран
Глава Нацбанка Украины необычно высказался о последствиях атаки США на Иран - РИА Новости, 12.03.2026
Глава Нацбанка Украины необычно высказался о последствиях атаки США на Иран
Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил об усилении позиций российского президента Владимира Путина из-за Ирана. Об этом он сказал в интервью... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:09:00+03:00
2026-03-12T22:44:00+03:00
в мире
украина
владимир путин
сша
андрей пышный
иран
РИА Новости
в мире, украина, владимир путин, сша, андрей пышный, иран
В мире, Украина, Владимир Путин, США, Андрей Пышный, Иран
Глава Нацбанка Украины необычно высказался о последствиях атаки США на Иран

Глава Нацбанка Украины заявил об усилении Путина из-за операции США в Иране

CC BY-SA 4.0 / Zozuliadv / Andriy Pyshnyi (cropped)Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный
Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
CC BY-SA 4.0 / Zozuliadv / Andriy Pyshnyi (cropped)
Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил об усилении позиций российского президента Владимира Путина из-за Ирана. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"Рост цен на нефть создает дополнительные финансовые возможности для Владимира Путина <…>. Если конфликт продлится долго и останется интенсивным, это может оказать прямое влияние на доступ Украины к боеприпасам и ракетам для систем противовоздушной обороны", — сказал он.
Глава Нацбанка Украины добавил, что индекс потребительских цен, который в феврале вырос больше, чем ожидалось, — до 7,6 процента в годовом исчислении, может еще повыситься на фоне кризиса.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории ИРИ, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
