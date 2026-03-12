Глава Нацбанка Украины необычно высказался о последствиях атаки США на Иран

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил об усилении позиций российского президента Владимира Путина из-за Ирана. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.
"Рост цен на нефть создает дополнительные финансовые возможности для Владимира Путина <…>. Если конфликт продлится долго и останется интенсивным, это может оказать прямое влияние на доступ Украины к боеприпасам и ракетам для систем противовоздушной обороны", — сказал он.
"Рост цен на нефть создает дополнительные финансовые возможности для Владимира Путина <…>. Если конфликт продлится долго и останется интенсивным, это может оказать прямое влияние на доступ Украины к боеприпасам и ракетам для систем противовоздушной обороны", — сказал он.
Глава Нацбанка Украины добавил, что индекс потребительских цен, который в феврале вырос больше, чем ожидалось, — до 7,6 процента в годовом исчислении, может еще повыситься на фоне кризиса.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории ИРИ, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории ИРИ, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.