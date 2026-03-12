На Западе испугались из-за болезненного удара по Украине

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Активное истощение запасов американских ракет в ходе конфликта с Ираном стало ударом для Киева, пишет Politico.



"В войне с Ираном США расходуют дорогостоящие боеприпасы для противовоздушной обороны, в которых отчаянно нуждается Украина. Это ставит под угрозу не только дальнейшие поставки, но и саму способность Киева противостоять российским баллистическим ракетам", — говорится в публикации.