На Западе испугались из-за болезненного удара по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 12.03.2026 (обновлено: 18:00 12.03.2026)
На Западе испугались из-за болезненного удара по Украине
На Западе испугались из-за болезненного удара по Украине - РИА Новости, 12.03.2026
На Западе испугались из-за болезненного удара по Украине
Активное истощение запасов американских ракет в ходе конфликта с Ираном стало ударом для Киева, пишет Politico. "В войне с Ираном США расходуют дорогостоящие... РИА Новости, 12.03.2026
На Западе испугались из-за болезненного удара по Украине

Politico: быстрое расходование ракет Штатами в Иране стало ударом для Украины

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Активное истощение запасов американских ракет в ходе конфликта с Ираном стало ударом для Киева, пишет Politico.

"В войне с Ираном США расходуют дорогостоящие боеприпасы для противовоздушной обороны, в которых отчаянно нуждается Украина. Это ставит под угрозу не только дальнейшие поставки, но и саму способность Киева противостоять российским баллистическим ракетам", — говорится в публикации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Захарова одним словом отреагировала на новое заявление Зеленского
Вчера, 10:19
Европа опасается, что из-за этого Россия перехватит инициативу и прорвет фронт, пока США и Брюссель заняты другим конфликтом, пишет издание.

В материале отмечается, что помимо острого дефицита противовоздушной обороны, европейцы обеспокоены тем, что под угрозой окажутся и другие поставки вооружений на Украину.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
На Западе забили тревогу из-за новых шагов ЕС против России
Вчера, 09:19
 
