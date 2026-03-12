На Украине хотят приравнять уклонистов к должникам по алиментам

"Должна быть база наказания по самовольному оставлению части, в том числе по уклонению (от военной служба - ред.)… У нас у алиментщиков, которые за детей своих не платят, есть шесть разных видов наказаний. Им блокируют счета, не дают кредиты и так далее. Если самовольщики будут "присоединены" к алиментщикам – это тоже одна из причин не идти в самоволку, потому что у тебя возникают обязательства, уголовная ответственность и определенные ограничения. Ты не можешь жить как нормальный человек: использовать машину, водительские права", - сказал Ивченко в интервью изданию "Телеграф".