На Украине хотят приравнять уклонистов к должникам по алиментам - РИА Новости, 12.03.2026
11:21 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/ukraina-2080167128.html
На Украине хотят приравнять уклонистов к должникам по алиментам
На Украине хотят приравнять уклонистов к должникам по алиментам - РИА Новости, 12.03.2026
На Украине хотят приравнять уклонистов к должникам по алиментам
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина", член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко считает, что уклонистов и ушедших в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:21:00+03:00
2026-03-12T11:21:00+03:00
На Украине хотят приравнять уклонистов к должникам по алиментам

Депутат Рады Ивченко призвал приравнять уклонистов к должникам по алиментам

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина", член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко считает, что уклонистов и ушедших в самоволку военных необходимо приравнять в правах с теми, кто не платит алименты.
Руководитель медицинской службы отдельного штурмового батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова ранее сообщала, что около 70% всех мобилизованных на Украине самовольно оставили воинскую часть, из 30 тысяч ежемесячно призываемых в ВСУ 20 тысяч уходят в самоволку.
"Должна быть база наказания по самовольному оставлению части, в том числе по уклонению (от военной служба - ред.)… У нас у алиментщиков, которые за детей своих не платят, есть шесть разных видов наказаний. Им блокируют счета, не дают кредиты и так далее. Если самовольщики будут "присоединены" к алиментщикам – это тоже одна из причин не идти в самоволку, потому что у тебя возникают обязательства, уголовная ответственность и определенные ограничения. Ты не можешь жить как нормальный человек: использовать машину, водительские права", - сказал Ивченко в интервью изданию "Телеграф".
В декабре 2025 года офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, относящихся к самовольному оставлению части и дезертирству в ВСУ. Президент России Владимир Путин тогда же заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
