СМИ: на Украине заговорили о мобилизации депутатов оппозиции

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Украинские чиновники заговорили о необходимости принятия закона о мобилизации оппозиции из-за ее нежелания работать с фракцией Владимира Зеленского "Слуга народа", сообщает издание "Украинская правда".

"Поэтому, или президент найдет в себе силы и внутреннюю энергию договориться со своей фракцией в Раде, или стране следует ждать обещанной… финансовой катастрофы прямо этой весной", - подчеркнули в "Украинской правде".