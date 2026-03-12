СМИ: на Украине заговорили о мобилизации депутатов оппозиции

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Украинские чиновники заговорили о необходимости принятия закона о мобилизации оппозиции из-за ее нежелания работать с фракцией Владимира Зеленского "Слуга народа", сообщает издание "Украинская правда".
"Следует искать природу появления разного рода экстравагантных идей, таких как, скажем, принятие закона о мобилизации депутатов… "Мобилизационный" вариант мотивации мог бы стать для власти еще и хорошим инструментом контроля оппозиции. Звучит диковато, но выглядит, что других ресурсов для поисков партнеров извне у команды Зеленского больше нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Так, к примеру, со "Слугой народа" перестала сотрудничать партия "Батькивщина" после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уличило лидера политсилы Юлию Тимошенко в подкупе депутатов. Партия экс-президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" также охладела к правящей фракции после уголовного дела и санкций в отношении Порошенко.
Фракция "Голос", как отмечает издание, давно не работает как единый организм, поэтому не может стать даже ситуативным союзником для мономеншинства. Поэтому все, на что может рассчитывать сейчас "Слуга народа" – депутаты "Доверия" и немного оставшихся парламентариев от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Но они даже в полном составе способны дать всего несколько десятков голосов.
"Поэтому, или президент найдет в себе силы и внутреннюю энергию договориться со своей фракцией в Раде, или стране следует ждать обещанной… финансовой катастрофы прямо этой весной", - подчеркнули в "Украинской правде".