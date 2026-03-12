https://ria.ru/20260312/ukraina-2080128868.html
В Сумской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в городе Ахтырка в Сумской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
ахтырка
сумская область
украина
