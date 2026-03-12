Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, кто зарабатывает на конфликте на Украине
08:13 12.03.2026
Медведев рассказал, кто зарабатывает на конфликте на Украине
2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Страны "золотого миллиарда" зарабатывают баснословные деньги и решают свои "шкурные политические задачи" в ходе украинского конфликта, который был спровоцирован Западом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Медведев в статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" для журнала "Эксперт" затрагивает тему влияния украинского конфликта на отсутствие должного ответа со стороны международного сообщества на технологические риски. Зампред Совбеза РФ подчеркивает, что кризис вокруг Украины спровоцирован Западом.
"На котором страны "золотого миллиарда" зарабатывают баснословные деньги и решают свои шкурные политические задачи", - подчеркнул он.
