"На руку Москве": на Западе раскрыли, чего собираются лишить Украину

"Международное внимание отвлеклось от Украины. <…> Россия получает двойную выгоду от ситуации: время играет на руку Москве в конфликте с Киевом, а рост цен на нефть увеличил государственные доходы России. <…> По данным источников в силовых структурах, наибольшая опасность кроется на стратегическом уровне: если рост цен на энергоносители окажет дополнительное давление на Европу, поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, а роль России как поставщика энергоносителей возрастет", — указывается в материале.