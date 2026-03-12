Рейтинг@Mail.ru
"На руку Москве": на Западе раскрыли, чего собираются лишить Украину - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/ukraina-2080089302.html
"На руку Москве": на Западе раскрыли, чего собираются лишить Украину
"На руку Москве": на Западе раскрыли, чего собираются лишить Украину - РИА Новости, 12.03.2026
"На руку Москве": на Западе раскрыли, чего собираются лишить Украину
Из-за эскалации конфликта с Ираном Украина рискует потерять каналы западной поддержки и остаться без всякой защиты от мощных российских ударов, пишет немецкое... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:00:00+03:00
2026-03-12T01:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
военная операция сша и израиля против ирана
россия
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c8cbdfeff62bcb89fc1aaa700eb71b0.jpg
https://ria.ru/20260311/evropa-2079664796.html
https://ria.ru/20260310/konflikt-2079815178.html
украина
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673038_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4db5294f84a5fa979d498e43eb5af2fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, военная операция сша и израиля против ирана, россия, ближний восток
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия, Ближний Восток
"На руку Москве": на Западе раскрыли, чего собираются лишить Украину

BZ: западная поддержка Киева рискует ослабнуть из-за конфликта с Ираном

© AP Photo / Vladyslav MusiienkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Vladyslav Musiienko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Из-за эскалации конфликта с Ираном Украина рискует потерять каналы западной поддержки и остаться без всякой защиты от мощных российских ударов, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«
"Международное внимание отвлеклось от Украины. <…> Россия получает двойную выгоду от ситуации: время играет на руку Москве в конфликте с Киевом, а рост цен на нефть увеличил государственные доходы России. <…> По данным источников в силовых структурах, наибольшая опасность кроется на стратегическом уровне: если рост цен на энергоносители окажет дополнительное давление на Европу, поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, а роль России как поставщика энергоносителей возрастет", — указывается в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Шантаж не сработает". Европа жестко осадила Украину
Вчера, 08:00
По словам автора, на Украине открыто завидуют объемам военной поддержки, идущей на Ближний Восток. Так, в текущих реалиях российские атаки стали фактически неуязвимыми для киевского режима.
«
"Внутри Украины также задаются вопросом, почему специалисты по беспилотникам и технологии перехвата развертываются на Ближнем Востоке, в то время как российские удары беспилотниками <…> продолжаются беспрепятственно", — отметил он.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Конфликт вокруг Ирана грозит Украине дефицитом ракет для Patriot, пишут СМИ
10 марта, 23:07
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Агентство Bloomberg сообщало, что активное использование американских ракет в боевых действиях на Ближнем Востоке может привести к тому, что Вашингтон столкнется с нехваткой боеприпасов при другом потенциальном конфликте.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВоенная операция США и Израиля против ИранаРоссияБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала