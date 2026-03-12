"На руку Москве": на Западе раскрыли, чего собираются лишить Украину

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Из-за эскалации конфликта с Ираном Украина рискует потерять каналы западной поддержки и остаться без всякой защиты от мощных российских ударов, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«
"Международное внимание отвлеклось от Украины. <…> Россия получает двойную выгоду от ситуации: время играет на руку Москве в конфликте с Киевом, а рост цен на нефть увеличил государственные доходы России. <…> По данным источников в силовых структурах, наибольшая опасность кроется на стратегическом уровне: если рост цен на энергоносители окажет дополнительное давление на Европу, поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, а роль России как поставщика энергоносителей возрастет", — указывается в материале.
По словам автора, на Украине открыто завидуют объемам военной поддержки, идущей на Ближний Восток. Так, в текущих реалиях российские атаки стали фактически неуязвимыми для киевского режима.
«
"Внутри Украины также задаются вопросом, почему специалисты по беспилотникам и технологии перехвата развертываются на Ближнем Востоке, в то время как российские удары беспилотниками <…> продолжаются беспрепятственно", — отметил он.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Агентство Bloomberg сообщало, что активное использование американских ракет в боевых действиях на Ближнем Востоке может привести к тому, что Вашингтон столкнется с нехваткой боеприпасов при другом потенциальном конфликте.