В Сумах и Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Сумах и Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.03.2026
