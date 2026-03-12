https://ria.ru/20260312/uitkoff-2080090876.html
Уиткофф рассказал, что обсудили делегации России и США во Флориде
Уиткофф рассказал, что обсудили делегации России и США во Флориде - РИА Новости, 12.03.2026
Уиткофф рассказал, что обсудили делегации России и США во Флориде
Делегации России и США на переговорах во Флориде обсудили несколько тем, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. РИА Новости, 12.03.2026
Уиткофф рассказал, что обсудили делегации России и США во Флориде
Уиткофф: делегации России и США договорились оставаться на связи