Уиткофф рассказал, что обсудили делегации России и США во Флориде
01:17 12.03.2026 (обновлено: 01:43 12.03.2026)
Уиткофф рассказал, что обсудили делегации России и США во Флориде
Уиткофф рассказал, что обсудили делегации России и США во Флориде
Делегации России и США на переговорах во Флориде обсудили несколько тем, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
© REUTERS / Kevin LamarqueСпециальный посланник США Стив Уиткофф
© REUTERS / Kevin Lamarque
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН 12 мар — РИА Новости. Делегации России и США на переговорах во Флориде обсудили несколько тем, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
"Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь", — написал он в Х.
Отечественную делегацию возглавлял спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он поблагодарил переговорщиков от Вашингтона за продуктивную беседу.
Прошлая их встреча состоялась в конце февраля в Женеве. Там также присутствовал зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Тогда глава Белого дома заявлял, что поддержал бы отмену санкций против Москвы после окончания конфликта на Украине.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Вопрос украинского урегулирования движется вперед, заявил Уиткофф
10 марта, 19:11
 
