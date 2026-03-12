https://ria.ru/20260312/ugrozy-2080122088.html
Мировые технологические угрозы остаются без ответа, заявил Медведев
Мировые технологические угрозы остаются без ответа, заявил Медведев
Медведев: технологические угрозы остаются без ответа из-за украинского конфликта
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Мировые технологические угрозы остаются без ответа из-за спровоцированного Западом украинского конфликта, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев
в статье для журнала "Эксперт
" назвал пять ключевых для будущего человечества технологий, которые несут риски, упомянув искусственный интеллект, биотехнологии, беспилотные системы, аддитивные технологии и освоение космоса.
"Спровоцированный Западом кризис вокруг Украины
, на котором страны "золотого миллиарда" зарабатывают баснословные деньги и решают свои шкурные политические задачи, привел к тому, что перечисленные здесь и многие другие технологические угрозы всемирного масштаба остаются без должного ответа", - написал Медведев.
Кроме того, по его мнению, огромное количество ресурсов, в том числе и работа чиновников, тратится впустую, а существующие варианты реагирования на подобные вызовы не являются эффективными.
"Существующая модель реагирования на них, в том числе в рамках работы ООН
и ее специализированных органов, является неэффективной, забюрократизированной и не учитывает интересы подавляющего большинства жителей нашей планеты", - отметил он.
В то же время, зампред Совбеза РФ
выразил уверенность, что рано или поздно "договариваться все же придется", так как на кону стоит существование всего человечества, положение которого становится "все более неустойчивым и печальным".
"Впрочем, еще Сартр заметил, что "настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния", - добавил Медведев.