Удары США по Ирану обойдутся в 250 миллиардов долларов, считает Дотком - РИА Новости, 12.03.2026
15:54 12.03.2026 (обновлено: 17:58 12.03.2026)
Удары США по Ирану обойдутся в 250 миллиардов долларов, считает Дотком
Удары США по Ирану обойдутся в 250 миллиардов долларов, считает Дотком
Удары США по Ирану обойдутся в 250 миллиардов долларов, считает Дотком

Дотком: удары США по Ирану обойдутся налогоплательщикам в 250 млрд долларов

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Удары США по Ирану обойдутся американским налогоплательщикам почти в 250 миллиардов долларов за полгода, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
"Американские налогоплательщики (уже) потратили 15 миллиардов долларов, чтобы сменить одного Хаменеи на другого.... Американские налогоплательщики заплатят 43 миллиарда долларов за 30 дней, 129 миллиардов долларов за 90 дней, 249 миллиардов долларов за шесть месяцев", - написал Дотком в социальной сети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
NYT: Иран повредил оборудование как минимум на семи военных объектах США
