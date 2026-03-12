Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала удары ВСУ по российским регионам - РИА Новости, 12.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 12.03.2026 (обновлено: 14:25 12.03.2026)
Захарова прокомментировала удары ВСУ по российским регионам
Захарова прокомментировала удары ВСУ по российским регионам
Удары ВСУ по регионам России демонстрируют их настрой на эскалацию конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.03.2026
специальная военная операция на украине
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Захарова прокомментировала удары ВСУ по российским регионам

Захарова: удары ВСУ по регионам РФ говорят о настрое на эскалацию конфликта

© РИА Новости / Максим Блинов
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Удары ВСУ по регионам России демонстрируют их настрой на эскалацию конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"ВСУ вновь целенаправленно наносили удар с помощью дронов, с помощью ракет по гражданским объектам. Каким? Жилым домам, медицинским и образовательным учреждениям, гражданским и социальным предприятиям. За минувшую неделю пострадало более 240 мирных жителей, в том числе 13 детей. Погиб 31 человек... Это демонстрирует очевидный настрой на эскалацию конфликта со стороны Банковой", - сказала Захарова на брифинге.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Вооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
