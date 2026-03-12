https://ria.ru/20260312/udary-2080225404.html
Захарова прокомментировала удары ВСУ по российским регионам
Удары ВСУ по регионам России демонстрируют их настрой на эскалацию конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.03.2026
Захарова прокомментировала удары ВСУ по российским регионам
