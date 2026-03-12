ВСУ нанесли удар по медучреждению в ДНР, погибли восемь человек

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. При атаке ВСУ на медицинское учреждение в ДНР погибли восемь человек, сообщило Минобороны.
«
"В результате террористического удара киевского режима погибли восемь медиков. Еще десять человек, среди которых девять медиков, получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка", — заявили в ведомстве.
Противник ударил по гражданскому объекту ночью 10 марта при помощи четырех БПЛА самолетного типа. На момент атаки в нем находились более 130 пациентов и около 50 сотрудников.
При этом медучреждение никогда не использовали в военных целях. Министерство назвало действия ВСУ грубейшим нарушением гуманитарного права и норм морали.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные регионы. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
