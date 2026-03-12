ВСУ нанесли удар по медучреждению в ДНР, погибли восемь человек

«

"В результате террористического удара киевского режима погибли восемь медиков. Еще десять человек, среди которых девять медиков, получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка", — заявили в ведомстве.