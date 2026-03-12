Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по медучреждению в ДНР, погибли восемь человек - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 12.03.2026 (обновлено: 18:12 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/udar-2080286733.html
ВСУ нанесли удар по медучреждению в ДНР, погибли восемь человек
ВСУ нанесли удар по медучреждению в ДНР, погибли восемь человек - РИА Новости, 12.03.2026
ВСУ нанесли удар по медучреждению в ДНР, погибли восемь человек
При атаке ВСУ на медицинское учреждение в ДНР погибли восемь человек, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:47:00+03:00
2026-03-12T18:12:00+03:00
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590042_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88741c7433b8113e9b10029a70b11dab.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590042_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_73fcc99fa17ece00c512755ea6822657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ нанесли удар по медучреждению в ДНР, погибли восемь человек

При ударе дронов ВСУ по медицинскому учреждению в ДНР погибли 8 медиков

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. При атаке ВСУ на медицинское учреждение в ДНР погибли восемь человек, сообщило Минобороны.
«

"В результате террористического удара киевского режима погибли восемь медиков. Еще десять человек, среди которых девять медиков, получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка", — заявили в ведомстве.

Противник ударил по гражданскому объекту ночью 10 марта при помощи четырех БПЛА самолетного типа. На момент атаки в нем находились более 130 пациентов и около 50 сотрудников.
При этом медучреждение никогда не использовали в военных целях. Министерство назвало действия ВСУ грубейшим нарушением гуманитарного права и норм морали.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные регионы. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала