Тюменские единороссы готовы помогать людям при масштабных ЧС
Активисты "Единой России" и представители "Молодой Гвардии Единой России" готовятся помогать жителям Тюменской области и специальным службам бороться с паводком РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:39:00+03:00
ТЮМЕНЬ, 12 мар - РИА Новости. Активисты "Единой России" и представители "Молодой Гвардии Единой России" готовятся помогать жителям Тюменской области и специальным службам бороться с паводком и в других чрезвычайных ситуациях, заявил губернатор Александр Моор.
"Активисты "Единой России" готовы помогать жителям региона и специальным службам во время чрезвычайных ситуаций. На всероссийских командно-штабных учениях, активистам "Единой России" и представителям "Молодой Гвардии" сотрудники МЧС России дают чёткие инструкции, какая помощь от них потребуется", - сообщил Моор в своем канале на платформе Мах.
На учениях в Ялуторовске активисты раздавали горожанам информационные листовки и рассказывали, как действовать в случае подтопления территории. Добровольцы "Молодой Гвардии Единой России", желающие помогать во время ЧС, объединяются в волонтёрские штабы. Помимо совместной работы с МЧС России и другими спецслужбами, они проведут акцию "Антипаводок" - будут убирать снег около социальных учреждений, у домов ветеранов и одиноких пожилых людей, семей с детьми, родных участников СВО, пояснил Моор.