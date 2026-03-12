Тюменские единороссы готовы помогать людям при масштабных ЧС

ТЮМЕНЬ, 12 мар - РИА Новости. Активисты "Единой России" и представители "Молодой Гвардии Единой России" готовятся помогать жителям Тюменской области и специальным службам бороться с паводком и в других чрезвычайных ситуациях, заявил губернатор Александр Моор.

"Активисты "Единой России" готовы помогать жителям региона и специальным службам во время чрезвычайных ситуаций. На всероссийских командно-штабных учениях, активистам "Единой России" и представителям "Молодой Гвардии" сотрудники МЧС России дают чёткие инструкции, какая помощь от них потребуется", - сообщил Моор в своем канале на платформе Мах.