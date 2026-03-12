На форуме России и Китая в Хабаровске ожидают более трех тысяч участников

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более трёх тысяч участников ожидается на втором Российско-Китайском форуме, который пройдет в Хабаровске с 4 по 6 сентября, сообщил РИА Новости вице-губернатор Хабаровского края – руководитель представительства правительства Хабаровского края при правительстве РФ Олег Игнатов.

По его словам, в первую очередь, на форуме поднимут вопрос перспективы развития с КНР Амурского Международного транспортного коридора.

Кроме того, на мероприятии планируется международная парусная регата в два раза больше, чем в прошлом году, а также четырехдневный фестиваль кухонь.