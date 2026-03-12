Рейтинг@Mail.ru
На форуме России и Китая в Хабаровске ожидают более трех тысяч участников
04:16 12.03.2026
На форуме России и Китая в Хабаровске ожидают более трех тысяч участников
На форуме России и Китая в Хабаровске ожидают более трех тысяч участников
На форуме России и Китая в Хабаровске ожидают более трех тысяч участников

Игнатов: на Российско-Китайском форуме ожидается более трех тысяч участников

Вид на Хабаровск
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Вид на Хабаровск. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более трёх тысяч участников ожидается на втором Российско-Китайском форуме, который пройдет в Хабаровске с 4 по 6 сентября, сообщил РИА Новости вице-губернатор Хабаровского края – руководитель представительства правительства Хабаровского края при правительстве РФ Олег Игнатов.
В среду в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ состоялась XI Международная научно-практическая конференция "Дальний Восток и Арктика: Устойчивое развитие" (Дальний Восток и Арктика-2026).
"В прошлом году в форуме участвовало свыше трёх тысяч человек, в этом году прогнозируется большее количество. Уже подтвердили участие четыре китайских провинции: Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, Шэньси. Ждём партнёров из разных стран: это Китай, Монголия, страны Юго-Восточной Азии: Камбоджа, Лаос. Наши стратегические партнёры, с которыми будем развивать экономические отношения", - сообщил он.
По его словам, в первую очередь, на форуме поднимут вопрос перспективы развития с КНР Амурского Международного транспортного коридора.
Кроме того, на мероприятии планируется международная парусная регата в два раза больше, чем в прошлом году, а также четырехдневный фестиваль кухонь.
Второй Российско-Китайский форум пройдет 4-6 сентября в Хабаровске. Событие станет продолжением Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке 1-4 сентября.
