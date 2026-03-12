Рейтинг@Mail.ru
Фидан рассказал, что осложняет возобновление переговоров Ирана и США - РИА Новости, 12.03.2026
16:13 12.03.2026
Фидан рассказал, что осложняет возобновление переговоров Ирана и США
Фидан рассказал, что осложняет возобновление переговоров Ирана и США

АНКАРА, 12 мар - РИА Новости. Отсутствие доверия со стороны Ирана осложняет возобновление переговоров с США, однако Турция продолжит дипломатические усилия для запуска переговорного процесса, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Мы замечаем отсутствие доверия у иранской стороны из-за печального опыта предыдущих переговоров. Но мы не перестанем предлагать возобновить переговорный процесс совместно с региональными игроками, поскольку необходимо незамедлительно положить конец конфликту", - заявил Фидан на пресс-конференции в четверг в Анкаре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
