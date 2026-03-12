Рейтинг@Mail.ru
В турецкой провинции Малатья разворачивают ЗРК Patriot, сообщило Минобороны
14:23 12.03.2026
В турецкой провинции Малатья разворачивают ЗРК Patriot, сообщило Минобороны
В турецкой провинции Малатья разворачивают ЗРК Patriot, сообщило Минобороны - РИА Новости, 12.03.2026
В турецкой провинции Малатья разворачивают ЗРК Patriot, сообщило Минобороны
Специалисты разворачивают зенитно-ракетный комплекс Patriot в турецкой провинции Малатья, сообщил в четверг представитель министерства обороны Турции Зеки... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
турция
иран
хатай (провинция)
масуд пезешкиан
нато
военная операция сша и израиля против ирана
турция
иран
хатай (провинция)
В мире, Турция, Иран, Хатай (провинция), Масуд Пезешкиан, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
В турецкой провинции Малатья разворачивают ЗРК Patriot, сообщило Минобороны

Актюрк: в турецкой Малатье разворачивают зенитно-ракетный комплекс Patriot

СТАМБУЛ, 12 мар - РИА Новости. Специалисты разворачивают зенитно-ракетный комплекс Patriot в турецкой провинции Малатья, сообщил в четверг представитель министерства обороны Турции Зеки Актюрк.
"ЗРК Patriot, отправленная в Турцию с базы Рамштайн, где расположено Объединенное авиационное командование НАТО, сейчас размещается в Малатье как дополняющий элемент архитектуры ПВО", - сообщил Актюрк.
В Турции объяснили, почему при перехвате ракет не использовали С-400
Ведомство анонсировало шаг во вторник через сутки после инцидента с баллистической ракетой.
Актюрк отметил, что данный шаг вызван желанием усилить ПВО Турции и обеспечить защиту жителей страны на фоне эскалации в регионе.
В провинции Малатья расположена радиолокационная станция раннего предупреждения в Кюреджике.
В понедельник минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО сбили запущенную из Ирана баллистическую ракету, в результате работы ПВО никто не пострадал. Четвертого марта аналогичный инцидент произошел в небе над провинцией Хатай. Тегеран готов сформировать с Анкарой совместную комиссию по расследованию предполагаемых ракетных атак Ирана на Турцию, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля.
Иран заявил Турции о готовности помочь в расследовании инцидента с ракетой
В мире Турция Иран Хатай (провинция) Масуд Пезешкиан НАТО Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
