В турецкой провинции Малатья разворачивают ЗРК Patriot, сообщило Минобороны

СТАМБУЛ, 12 мар - РИА Новости. Специалисты разворачивают зенитно-ракетный комплекс Patriot в турецкой провинции Малатья, сообщил в четверг представитель министерства обороны Турции Зеки Актюрк.
Ведомство анонсировало шаг во вторник через сутки после инцидента с баллистической ракетой.
Актюрк отметил, что данный шаг вызван желанием усилить ПВО Турции и обеспечить защиту жителей страны на фоне эскалации в регионе.
В провинции Малатья расположена радиолокационная станция раннего предупреждения в Кюреджике.
В понедельник минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО сбили запущенную из Ирана баллистическую ракету, в результате работы ПВО никто не пострадал. Четвертого марта аналогичный инцидент произошел в небе над провинцией Хатай. Тегеран готов сформировать с Анкарой совместную комиссию по расследованию предполагаемых ракетных атак Ирана на Турцию, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля.