https://ria.ru/20260312/turizm-2080293105.html
Туротрасль потеряла семь миллиардов рублей из-за конфликта вокруг Ирана
Туротрасль потеряла семь миллиардов рублей из-за конфликта вокруг Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
Туротрасль потеряла семь миллиардов рублей из-за конфликта вокруг Ирана
Совокупные потери туристической отрасли РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке оцениваются в 7 миллиардов рублей, заявил министр экономического развития... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:12:00+03:00
2026-03-12T18:12:00+03:00
2026-03-12T18:29:00+03:00
иран
россия
максим решетников
ближний восток
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d23bd54f173c296381b20626b9562f0.jpg
https://ria.ru/20260312/mishustin-2080239652.html
https://ria.ru/20260312/dubaj-2080108422.html
иран
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_79a79c35a1b1189435ffd3fa508b4023.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, максим решетников, ближний восток, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Иран, Россия, Максим Решетников, Ближний Восток, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Туротрасль потеряла семь миллиардов рублей из-за конфликта вокруг Ирана
Решетников: туротрасль потеряла 7 млрд руб из-за конфликта вокруг Ирана
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Совокупные потери туристической отрасли РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке оцениваются в 7 миллиардов рублей, заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.
"Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца. Это позволит нивелировать последствия текущей ситуации для всей отрасли, совокупные потери которой мы оцениваем в 7 миллиардов рублей. Механизм уже запущен, "Турпомощь" готова к приему уведомлений от операторов", - сказал Решетников
, которого цитирует пресс-служба
министерства.
В Минэкономразвития
отметили, что глава правительства РФ Михаил Мишустин
в четверг подписал два распоряжения, направленные на защиту прав туристов и поддержку туроператоров в связи с временными ограничениями поездок в страны Ближнего Востока
.
Согласно первому документу, туроператоры смогут использовать средства фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные туры. Это касается оплаченных поездок в ОАЭ
, Саудовскую Аравию
, Оман
, Катар
, Бахрейн
, Кувейт
с датой начала в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года.
"Для получения компенсации туроператор должен направить уведомление в объединение туроператоров в сфере выездного туризма ("Турпомощь") не позднее 15 апреля. Выплаты будут производиться в полном объеме уплаченных за турпродукт средств, что соответствует норме статьи 14 федерального закона об основах туристской деятельности, применяемой при возникновении угрозы безопасности в стране временного пребывания", - пояснили в Минэкономразвития.
Вторым распоряжением правительства для туроператоров в сфере выездного туризма перенесен срок уплаты обязательных отчислений в фонд персональной ответственности. "Взнос за 2025 год, а также за I квартал 2026 года, которые ранее необходимо было перечислить до 15 апреля, теперь принимаются до 15 июня 2026 года. Увеличение отсрочки позволит компаниям высвободить дополнительные оборотные средства", - подчеркнули в ведомстве.