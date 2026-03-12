Туротрасль потеряла семь миллиардов рублей из-за конфликта вокруг Ирана

"Для получения компенсации туроператор должен направить уведомление в объединение туроператоров в сфере выездного туризма ("Турпомощь") не позднее 15 апреля. Выплаты будут производиться в полном объеме уплаченных за турпродукт средств, что соответствует норме статьи 14 федерального закона об основах туристской деятельности, применяемой при возникновении угрозы безопасности в стране временного пребывания", - пояснили в Минэкономразвития.

Вторым распоряжением правительства для туроператоров в сфере выездного туризма перенесен срок уплаты обязательных отчислений в фонд персональной ответственности. "Взнос за 2025 год, а также за I квартал 2026 года, которые ранее необходимо было перечислить до 15 апреля, теперь принимаются до 15 июня 2026 года. Увеличение отсрочки позволит компаниям высвободить дополнительные оборотные средства", - подчеркнули в ведомстве.