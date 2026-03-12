Рейтинг@Mail.ru
Туротрасль потеряла семь миллиардов рублей из-за конфликта вокруг Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 12.03.2026 (обновлено: 18:29 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/turizm-2080293105.html
Туротрасль потеряла семь миллиардов рублей из-за конфликта вокруг Ирана
Туротрасль потеряла семь миллиардов рублей из-за конфликта вокруг Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
Туротрасль потеряла семь миллиардов рублей из-за конфликта вокруг Ирана
Совокупные потери туристической отрасли РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке оцениваются в 7 миллиардов рублей, заявил министр экономического развития... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:12:00+03:00
2026-03-12T18:29:00+03:00
иран
россия
максим решетников
ближний восток
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d23bd54f173c296381b20626b9562f0.jpg
https://ria.ru/20260312/mishustin-2080239652.html
https://ria.ru/20260312/dubaj-2080108422.html
иран
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_79a79c35a1b1189435ffd3fa508b4023.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, максим решетников, ближний восток, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Иран, Россия, Максим Решетников, Ближний Восток, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Туротрасль потеряла семь миллиардов рублей из-за конфликта вокруг Ирана

Решетников: туротрасль потеряла 7 млрд руб из-за конфликта вокруг Ирана

© AP Photo / Fatima ShbairЛюди в центре Дубая
Люди в центре Дубая - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Люди в центре Дубая . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Совокупные потери туристической отрасли РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке оцениваются в 7 миллиардов рублей, заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.
"Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца. Это позволит нивелировать последствия текущей ситуации для всей отрасли, совокупные потери которой мы оцениваем в 7 миллиардов рублей. Механизм уже запущен, "Турпомощь" готова к приему уведомлений от операторов", - сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба министерства.
Прилет российских туристов из Дубая в аэропорт Новосибирска - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Российским туристам компенсируют потери из-за конфликта на Ближнем Востоке
Вчера, 15:10
В Минэкономразвития отметили, что глава правительства РФ Михаил Мишустин в четверг подписал два распоряжения, направленные на защиту прав туристов и поддержку туроператоров в связи с временными ограничениями поездок в страны Ближнего Востока.
Согласно первому документу, туроператоры смогут использовать средства фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные туры. Это касается оплаченных поездок в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт с датой начала в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года.
"Для получения компенсации туроператор должен направить уведомление в объединение туроператоров в сфере выездного туризма ("Турпомощь") не позднее 15 апреля. Выплаты будут производиться в полном объеме уплаченных за турпродукт средств, что соответствует норме статьи 14 федерального закона об основах туристской деятельности, применяемой при возникновении угрозы безопасности в стране временного пребывания", - пояснили в Минэкономразвития.
Вторым распоряжением правительства для туроператоров в сфере выездного туризма перенесен срок уплаты обязательных отчислений в фонд персональной ответственности. "Взнос за 2025 год, а также за I квартал 2026 года, которые ранее необходимо было перечислить до 15 апреля, теперь принимаются до 15 июня 2026 года. Увеличение отсрочки позволит компаниям высвободить дополнительные оборотные средства", - подчеркнули в ведомстве.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Застрявшим в Дубае туристкам предложили подработку в сфере консумации
Вчера, 04:44
 
ИранРоссияМаксим РешетниковБлижний ВостокМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала