В МЭР рассказали, когда возобновят продажу туров на Ближний Восток

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ограничения на продажу туров на Ближний Восток будут сниматься после нормализации ситуации в регионе, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
МИД РФ 3 марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ряд стран региона. Минэкономразвития России после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.
"Ограничения на продажу туров будут сниматься после того, как будет нормализирована и стабилизирована ситуация на Ближнем Востоке", - сказал Кондратьев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.