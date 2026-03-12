Рейтинг@Mail.ru
В МЭР рассказали, когда возобновят продажу туров на Ближний Восток
05:07 12.03.2026
В МЭР рассказали, когда возобновят продажу туров на Ближний Восток
Ограничения на продажу туров на Ближний Восток будут сниматься после нормализации ситуации в регионе, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего...
россия, ближний восток, сша, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), военная операция сша и израиля против ирана, туризм
В МЭР рассказали, когда возобновят продажу туров на Ближний Восток

РИА Новости: продажу туров на Ближний Восток возобновят после нормализации

© AP Photo / Fatima Shbair Люди в центре Дубая
Люди в центре Дубая - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Люди в центре Дубая . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ограничения на продажу туров на Ближний Восток будут сниматься после нормализации ситуации в регионе, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
МИД РФ 3 марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ряд стран региона. Минэкономразвития России после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.
"Ограничения на продажу туров будут сниматься после того, как будет нормализирована и стабилизирована ситуация на Ближнем Востоке", - сказал Кондратьев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Туризм Россия Ближний Восток США Никита Кондратьев Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России) Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала