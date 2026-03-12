Рейтинг@Mail.ru
20:11 12.03.2026
хезболла, в мире, ливан
Хезболла, В мире, Ливан
ЦАХАЛ начала новую волну атак по "Хезболле" в южном Ливане

Армия Израиля начала новую волну атак по "Хезболле" в южном Ливане

Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую масштабную волну ударов по объектам инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила пресс-служба армии.
"Силы ЦАХАЛ начали масштабную волну ударов по террористической инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана. Подробности будут сообщены позже", - говорится в сообщении.
ЦАХАЛ нанесла удар по зданию недалеко от правительства Ливана в Бейруте
