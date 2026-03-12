https://ria.ru/20260312/tsakhal-2080334253.html
ЦАХАЛ начала новую волну атак по "Хезболле" в южном Ливане
ЦАХАЛ начала новую волну атак по "Хезболле" в южном Ливане - РИА Новости, 12.03.2026
ЦАХАЛ начала новую волну атак по "Хезболле" в южном Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую масштабную волну ударов по объектам инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T20:11:00+03:00
2026-03-12T20:11:00+03:00
2026-03-12T20:16:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078442809_0:88:1024:664_1920x0_80_0_0_0280aa7da5ae2be7903361ba921d42bd.jpg
https://ria.ru/20260312/livan-2080301043.html
ливан
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078442809_45:0:956:683_1920x0_80_0_0_c2266ce30fc068e9108ef123da5a4983.jpg
