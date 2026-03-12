https://ria.ru/20260312/tsakhal-2080332975.html
ЦАХАЛ нанесла удар по зданию в центре Бейрута
Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому многоэтажному зданию в районе Зукак Блат в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2026
