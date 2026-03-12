Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ нанесла удар по зданию в центре Бейрута
20:06 12.03.2026
ЦАХАЛ нанесла удар по зданию в центре Бейрута
ЦАХАЛ нанесла удар по зданию в центре Бейрута
Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому многоэтажному зданию в районе Зукак Блат в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
бейрут
ливан
хезболла
в мире
военная операция сша и израиля против ирана, бейрут, ливан, хезболла, в мире
Военная операция США и Израиля против Ирана, Бейрут, Ливан, Хезболла, В мире
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкДым в центре Бейрута
Дым в центре Бейрута - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Дым в центре Бейрута. Архивное фото
БЕЙРУТ, 12 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому многоэтажному зданию в районе Зукак Блат в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
В атакованном здании находился офис кредитно-финансовой организации "Аль-Кард аль-Хасан", аффилированный движением "Хезболлах".
Здание расположено в почти 100 метрах от здания правительства Ливана и главной площади Бейрута - площади Павших.
