Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командиров иранской дивизии сил КСИР - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/tsahal-2080335892.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командиров иранской дивизии сил КСИР
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командиров иранской дивизии сил КСИР - РИА Новости, 12.03.2026
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командиров иранской дивизии сил КСИР
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что ликвидировала в Ливане командиров иранской дивизии имени имама Хусейна, входящей в силы "Кудс" КСИР. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T20:16:00+03:00
2026-03-12T20:16:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149025/17/1490251734_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_fff196914083215a3e21454319589500.jpg
https://ria.ru/20260312/tsakhal-2080334253.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149025/17/1490251734_221:0:4829:3456_1920x0_80_0_0_2b6220d07414a7e5bc147e7a3daa66ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командиров иранской дивизии сил КСИР

ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировала командиров иранской дивизии сил "Кудс" КСИР

© AP Photo / Ariel SchalitСамолет военно-воздушных сил Израиля
Самолет военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что ликвидировала в Ливане командиров иранской дивизии имени имама Хусейна, входящей в силы "Кудс" КСИР.
"Ночью израильские ВВС, действуя по указаниям разведки ЦАХАЛ, нанесли удар и ликвидировали террориста Али Муслима Табаджу, командира иранской дивизии имени имама Хусейна. Также были уничтожены другие высокопоставленные командиры", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ЦАХАЛ начала новую волну атак по "Хезболле" в южном Ливане
Вчера, 20:11
 
В миреИранСШАТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала