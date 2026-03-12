https://ria.ru/20260312/tsahal-2080335892.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командиров иранской дивизии сил КСИР
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что ликвидировала в Ливане командиров иранской дивизии имени имама Хусейна, входящей в силы "Кудс" КСИР. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
тегеран (город)
ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировала командиров иранской дивизии сил "Кудс" КСИР