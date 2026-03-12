https://ria.ru/20260312/tsahal-2080101361.html
Армия Израиля нанесла удары по десяти объектам "Хезболлы" в Бейруте
Армия Израиля нанесла удары по десяти объектам "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 12.03.2026
Армия Израиля нанесла удары по десяти объектам "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 10 объектам ливанского движения "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте, включая штаб разведки и штаб... РИА Новости, 12.03.2026
Армия Израиля нанесла удары по десяти объектам "Хезболлы" в Бейруте
ЦАХАЛ нанесла удары по десяти объектам "Хезболлы" в районе Дахия в Бейруте