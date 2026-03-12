Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля нанесла удары по десяти объектам "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 12.03.2026
03:14 12.03.2026
Армия Израиля нанесла удары по десяти объектам "Хезболлы" в Бейруте
Армия Израиля нанесла удары по десяти объектам "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 10 объектам ливанского движения "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте, включая штаб разведки и штаб... РИА Новости, 12.03.2026
2026
в мире, бейрут, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля нанесла удары по десяти объектам "Хезболлы" в Бейруте

ЦАХАЛ нанесла удары по десяти объектам "Хезболлы" в районе Дахия в Бейруте

© AP Photo / Hussein MallaИзраильский авиаудар по Бейруту
Израильский авиаудар по Бейруту - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Израильский авиаудар по Бейруту. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 10 объектам ливанского движения "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте, включая штаб разведки и штаб спецподразделения "Радван", сообщает армия.
"ЦАХАЛ нанес удары по 10… структурам в районе Дахия за 30 минут, включая штаб разведки, штаб подразделения "Радван" и дополнительные командные центры", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Помимо этого, в заявлении говорится, что авиация Израиля при поддержке наземных сил нанесла удары по более чем 20 целям.
