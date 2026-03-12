Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет "сделать Америку снова великой" через ИИ, заявил Медведев
08:32 12.03.2026
Трамп хочет "сделать Америку снова великой" через ИИ, заявил Медведев
Трамп хочет "сделать Америку снова великой" через ИИ, заявил Медведев - РИА Новости, 12.03.2026
Трамп хочет "сделать Америку снова великой" через ИИ, заявил Медведев
Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться цели "Сделать Америку снова великой" (MAGA, лозунг Make America Great Again, "Сделаем Америку снова...
в мире
сша
россия
америка
дональд трамп
дмитрий медведев
google
amazon
сша
россия
америка
в мире, сша, россия, америка, дональд трамп, дмитрий медведев, google, amazon, apple
В мире, США, Россия, Америка, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Google, Amazon, Apple
Трамп хочет "сделать Америку снова великой" через ИИ, заявил Медведев

Медведев: команда Трампа хочет добиться MAGA через активное применение ИИ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться цели "Сделать Америку снова великой" (MAGA, лозунг Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой") через активное применение ИИ и других масштабных технологических новаций, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Не зря администрация Дональда Трампа демонстрирует устойчивый интерес к развитию технологий ИИ в попытке обеспечить долгосрочное общемировое лидерство США", - написал Медведев в своей статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" для журнала "Эксперт".
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Медведев предупредил о рисках использования ИИ
08:26
Он указал, что "применение масштабных технологических новаций, как считают в Белом доме, приведет к прорыву во всех областях человеческой деятельности", а также качественно повысит конкурентоспособность экономики США и обеспечит ее технологический отрыв от других стран.
"Иными словами, добьется MAGA - цели, написанной на кепке Трампа", - добавил зампред Совбеза.
Он отметил, что массовые дешевые цифровые технологии по сути являются инструментами "мягкого порабощения человека обилием удобных и привлекательных услуг, лишающих его в итоге важных для самостоятельной и независимой жизни умений и навыков". Таких, например, как способность запоминать и анализировать большие объемы данных, грамотно излагать результаты проведенного анализа, читать, писать и понимать сложные тексты.
Лишенный таких умений и навыков человек становится идеальным потребителем новых услуг, послушным орудием в руках лидеров рынка, добавил зампред Совбеза. При этом Медведев указал на сверхвысокую доходность таких массовых дешевых цифровых технологий на фоне их постоянного удешевления.
"О высокой доходности свидетельствуют экономические показатели западных ИТ-гигантов - Meta*, Google, Amazon, Apple, а также таких крупных китайских компаний, как China Mobile, Alibaba Group, Tencent Holdings, специализирующихся на доставке потребителю информации и товаров массового спроса", - отметил он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой, заявил Медведев
08:26
 
