Трамп хочет "сделать Америку снова великой" через ИИ, заявил Медведев

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться цели "Сделать Америку снова великой" (MAGA, лозунг Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой") через активное применение ИИ и других масштабных технологических новаций, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Не зря администрация Дональда Трампа демонстрирует устойчивый интерес к развитию технологий ИИ в попытке обеспечить долгосрочное общемировое лидерство США", - написал Медведев в своей статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" для журнала "Эксперт"

Он указал, что "применение масштабных технологических новаций, как считают в Белом доме, приведет к прорыву во всех областях человеческой деятельности", а также качественно повысит конкурентоспособность экономики США и обеспечит ее технологический отрыв от других стран.

"Иными словами, добьется MAGA - цели, написанной на кепке Трампа", - добавил зампред Совбеза.

Он отметил, что массовые дешевые цифровые технологии по сути являются инструментами "мягкого порабощения человека обилием удобных и привлекательных услуг, лишающих его в итоге важных для самостоятельной и независимой жизни умений и навыков". Таких, например, как способность запоминать и анализировать большие объемы данных, грамотно излагать результаты проведенного анализа, читать, писать и понимать сложные тексты.

Лишенный таких умений и навыков человек становится идеальным потребителем новых услуг, послушным орудием в руках лидеров рынка, добавил зампред Совбеза. При этом Медведев указал на сверхвысокую доходность таких массовых дешевых цифровых технологий на фоне их постоянного удешевления.