23:31 12.03.2026
Ситуация с Ираном развивается стремительно, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, ситуация с Ираном развивается очень стремительно, а Тегеран платит очень большую цену. РИА Новости, 12.03.2026
иран, в мире, сша, тегеран (город), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ситуация с Ираном развивается стремительно, заявил Трамп

Трамп: ситуация с Ираном развивается очень стремительно

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, ситуация с Ираном развивается очень стремительно, а Тегеран платит очень большую цену.
"Ситуация с Ираном развивается очень стремительно. Все идёт очень хорошо … сейчас они платят очень большую цену", – сказал американский лидер в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
ИранВ миреСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
