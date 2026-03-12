Трамп потребовал от главы ФРС немедленно снизить процентные ставки

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал от главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла немедленно снизить процентные ставки и не дожидаться следующего заседания регулятора.

"Где сегодня находится глава ФРС Джером "Слишком Поздно" Пауэлл ? Он должен снизить ставки немедленно, не дожидаясь следующей встречи!" - написал Трамп в Truth Social.

ФРС в прошлом году снизил ставку три раза подряд, а в январе - сохранил. Трамп неоднократно критиковал Пауэлла, чьи полномочия истекают 15 мая 2026 года, призывая к снижению ставки рефинансирования.