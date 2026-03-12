https://ria.ru/20260312/tramp-2080358131.html
Трамп потребовал от главы ФРС немедленно снизить процентные ставки
Трамп потребовал от главы ФРС немедленно снизить процентные ставки - РИА Новости, 12.03.2026
Трамп потребовал от главы ФРС немедленно снизить процентные ставки
Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал от главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла немедленно снизить процентные ставки
сша
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал от главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла немедленно снизить процентные ставки и не дожидаться следующего заседания регулятора.
"Где сегодня находится глава ФРС
Джером "Слишком Поздно" Пауэлл
? Он должен снизить ставки немедленно, не дожидаясь следующей встречи!" - написал Трамп
в Truth Social.
ФРС в прошлом году снизил ставку три раза подряд, а в январе - сохранил. Трамп неоднократно критиковал Пауэлла, чьи полномочия истекают 15 мая 2026 года, призывая к снижению ставки рефинансирования.
До истечения срока полномочий Пауэлла пройдут еще две встречи ФРС. Ближайшая из них запланирована на 17-18 марта, а еще одна должна состояться 28-29 апреля.