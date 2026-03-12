Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал от главы ФРС немедленно снизить процентные ставки - РИА Новости, 12.03.2026
22:45 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/tramp-2080358131.html
Трамп потребовал от главы ФРС немедленно снизить процентные ставки
Трамп потребовал от главы ФРС немедленно снизить процентные ставки - РИА Новости, 12.03.2026
Трамп потребовал от главы ФРС немедленно снизить процентные ставки
Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал от главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла немедленно снизить процентные ставки и не... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T22:45:00+03:00
2026-03-12T22:45:00+03:00
в мире
сша
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша
В мире, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
Трамп потребовал от главы ФРС немедленно снизить процентные ставки

Трамп потребовал от главы ФРС Пауэлла немедленно снизить процентные ставки

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал от главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла немедленно снизить процентные ставки и не дожидаться следующего заседания регулятора.
"Где сегодня находится глава ФРС Джером "Слишком Поздно" Пауэлл? Он должен снизить ставки немедленно, не дожидаясь следующей встречи!" - написал Трамп в Truth Social.
ФРС в прошлом году снизил ставку три раза подряд, а в январе - сохранил. Трамп неоднократно критиковал Пауэлла, чьи полномочия истекают 15 мая 2026 года, призывая к снижению ставки рефинансирования.
До истечения срока полномочий Пауэлла пройдут еще две встречи ФРС. Ближайшая из них запланирована на 17-18 марта, а еще одна должна состояться 28-29 апреля.
Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители, заявил глава Минэнерго США
В миреСШАДжером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система США
 
 
