https://ria.ru/20260312/tramp-2080283042.html
Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители, заявил глава Минэнерго США
Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители, заявил глава Минэнерго США - РИА Новости, 12.03.2026
Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители, заявил глава Минэнерго США
Американский президент Дональд Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители на фоне продолжающейся военной операции против Ирана, заявил в четверг министр... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:35:00+03:00
2026-03-12T17:35:00+03:00
2026-03-12T17:35:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869387_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_7f6f985ed9fdd78cd2ca812ac3e40556.jpg
https://ria.ru/20260312/amerika-2080219478.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_519c5caca228fcdea1fe5e99b84360b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители, заявил глава Минэнерго США
Глава Минэнерго США Райт: Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители