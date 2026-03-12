Рейтинг@Mail.ru
12.03.2026
17:35 12.03.2026
Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители, заявил глава Минэнерго США
Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители, заявил глава Минэнерго США - РИА Новости, 12.03.2026
Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители, заявил глава Минэнерго США
Американский президент Дональд Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители на фоне продолжающейся военной операции против Ирана, заявил в четверг министр... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
сша
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители, заявил глава Минэнерго США

Глава Минэнерго США Райт: Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители на фоне продолжающейся военной операции против Ирана, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт.
"Соединённые Штаты производят больше нефти, чем потребляют. Мы являемся чистым экспортёром нефти. В целом для экономики США это не плохая новость. Но президента Трампа волнует не общий показатель, а положение каждого американского потребителя", — сказал Райт в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, именно поэтому американский лидер обеспокоен ростом цен на энергоносители в краткосрочной перспективе.
"Да, конечно, его беспокоит рост цен на энергоносители в этот краткосрочный период, который людям приходится переживать", — добавил министр.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
У США нет плана по восстановлению судоходства в Ормузе, заявил сенатор
Вчера, 13:57
 
