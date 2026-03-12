Трамп начал совещание с разведкой на фоне операции в Иране

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг начал совещание с представителями разведки на фоне продолжающейся американо-израильской операции против Ирана, следует из его расписания.

Агентство Рейтер со ссылкой на три источника передавало 12 марта, что, по мнению американской разведки, власти Ирана все так же незыблемы и признаков их краха не наблюдается.

Газета Politico , опросив экспертов в области энергетики, пришла к выводу, что администрация США , начиная операцию против Ирана, недооценила ее последствия для нефтяного рынка. Цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, а угрозы Ирана не пропускать танкеры через Ормузский пролив нарушили мировые цепочки поставок.

На этом фоне никто в американском руководстве не может назвать четкие цели операции и сроки ее завершения. В ответ на вопросы об этом обычно говорят, что только сам Трамп может точно решить, когда цели будут достигнуты и можно завершить боевые действия.

Президент США заявлял, что операция завершится скоро, так как в Иране "почти не осталось целей", по которым еще стоило бы наносить удары. Формальной целью заявляли не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Кроме того, в качестве целей звучало уничтожение иранских ракет, флота, военной промышленности.

При этом Иран активно наносит ответные удары. В свете этого все чаще звучат сообщения о быстром истощении противоракет у США и их союзников в регионе, однако Трамп заявляет, что у Соединенных Штатов достаточно боеприпасов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке