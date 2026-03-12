Рейтинг@Mail.ru
Трамп начал совещание с разведкой на фоне операции в Иране - РИА Новости, 12.03.2026
17:24 12.03.2026 (обновлено: 17:28 12.03.2026)
Трамп начал совещание с разведкой на фоне операции в Иране
Президент США Дональд Трамп в четверг начал совещание с представителями разведки на фоне продолжающейся американо-израильской операции против Ирана, следует из...
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг начал совещание с представителями разведки на фоне продолжающейся американо-израильской операции против Ирана, следует из его расписания.
Агентство Рейтер со ссылкой на три источника передавало 12 марта, что, по мнению американской разведки, власти Ирана все так же незыблемы и признаков их краха не наблюдается.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Удары США по Ирану обойдутся в 250 миллиардов долларов, считает Дотком
Вчера, 15:54
Газета Politico, опросив экспертов в области энергетики, пришла к выводу, что администрация США, начиная операцию против Ирана, недооценила ее последствия для нефтяного рынка. Цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, а угрозы Ирана не пропускать танкеры через Ормузский пролив нарушили мировые цепочки поставок.
На этом фоне никто в американском руководстве не может назвать четкие цели операции и сроки ее завершения. В ответ на вопросы об этом обычно говорят, что только сам Трамп может точно решить, когда цели будут достигнуты и можно завершить боевые действия.
Президент США заявлял, что операция завершится скоро, так как в Иране "почти не осталось целей", по которым еще стоило бы наносить удары. Формальной целью заявляли не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Кроме того, в качестве целей звучало уничтожение иранских ракет, флота, военной промышленности.
При этом Иран активно наносит ответные удары. В свете этого все чаще звучат сообщения о быстром истощении противоракет у США и их союзников в регионе, однако Трамп заявляет, что у Соединенных Штатов достаточно боеприпасов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Начало военной операции Вашингтон и Израиль объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
СМИ: Трамп посылает противоречивые сигналы о завершении конфликта в Иране
Вчера, 16:29
 
В миреСШАИранДональд ТрампPoliticoВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
