Трамп заявил о финансовой выгоде США от роста цен на нефть

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США получают большую финансовую выгоду от роста цен на нефть, так как страна - крупнейший ее производитель в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
"США крупнейший производитель нефти в мире, поэтому когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Нефть марки Brent с начала месяца подорожала почти на 35%, в четверг находится немногим ниже психологической отметки в 100 долларов за баррель. Согласно данным торгов, по состоянию на 16.33 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 7,61% относительно предыдущего закрытия - до 98,98 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 7,72%, до 93,99 доллара.