В ЕС опасаются, что Трамп прекратит поставки оружия Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Европе жалуются, что США быстро расходуют на Ближнем Востоке вооружения, которые европейские страны хотели бы закупить для Украины, опасаются, что американский лидер Дональд Трамп прекратит поставки, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников.