В ЕС опасаются, что Трамп прекратит поставки оружия Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Европе жалуются, что США быстро расходуют на Ближнем Востоке вооружения, которые европейские страны хотели бы закупить для Украины, опасаются, что американский лидер Дональд Трамп прекратит поставки, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников.
"США отвлечены и быстро расходуют некоторые вооружения, которые Европа хочет закупить для Украины", - приводит издание слова европейского чиновника.
"Опасение вызывает то, что Трамп нарушит соглашения, прекратит поставки", - заявил еще один чиновник.
Ранее Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта использовано 800 ракет Patriot, тогда как Украина, по его словам, не имела такого количества ракет с 2022 года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.