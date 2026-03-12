Рейтинг@Mail.ru
В ЕС опасаются, что Трамп прекратит поставки оружия Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/tramp-2080133376.html
В ЕС опасаются, что Трамп прекратит поставки оружия Украине, пишут СМИ
В ЕС опасаются, что Трамп прекратит поставки оружия Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
В ЕС опасаются, что Трамп прекратит поставки оружия Украине, пишут СМИ
В Европе жалуются, что США быстро расходуют на Ближнем Востоке вооружения, которые европейские страны хотели бы закупить для Украины, опасаются, что... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:19:00+03:00
2026-03-12T09:19:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
украина
дональд трамп
владимир зеленский
politico
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg
https://ria.ru/20260312/neft-2080048053.html
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079793644.html
сша
ближний восток
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_284:331:2574:2048_1920x0_80_0_0_390845dd295ffe5d7e548991c28633bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, украина, дональд трамп, владимир зеленский, politico, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Politico, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ЕС опасаются, что Трамп прекратит поставки оружия Украине, пишут СМИ

Politico: в Европе опасаются, что Трамп прекратит поставки оружия Украине

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Европе жалуются, что США быстро расходуют на Ближнем Востоке вооружения, которые европейские страны хотели бы закупить для Украины, опасаются, что американский лидер Дональд Трамп прекратит поставки, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников.
"США отвлечены и быстро расходуют некоторые вооружения, которые Европа хочет закупить для Украины", - приводит издание слова европейского чиновника.
Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда горит в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Сопутствующий ущерб". Чем пожертвуют США в войне с Ираном
Вчера, 08:00
По мнению представителя одной из стран НАТО, США в ближайшие месяцы будут отдавать приоритет национальным потребностям, что, несомненно, затронет Украину.
"Опасение вызывает то, что Трамп нарушит соглашения, прекратит поставки", - заявил еще один чиновник.
Ранее Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта использовано 800 ракет Patriot, тогда как Украина, по его словам, не имела такого количества ракет с 2022 года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США не дают Украине лицензию на производство противоракет, заявил Зеленский
10 марта, 20:12
 
В миреСШАБлижний ВостокУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийPoliticoНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала