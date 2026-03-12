https://ria.ru/20260312/tramp-2080104522.html
США победили Иран за первый час с начала операции, утверждает Трамп
США победили Иран за первый час с начала операции, утверждает Трамп
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
США победили Иран за первый час с начала операции, утверждает Трамп
Трамп заявил, что США якобы победили Иран за первый час с начала операции