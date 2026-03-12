https://ria.ru/20260312/tramp-2080102196.html
Трамп пригрозил уничтожить мощности электрогенерации Ирана за час
Трамп пригрозил уничтожить мощности электрогенерации Ирана за час - РИА Новости, 12.03.2026
Трамп пригрозил уничтожить мощности электрогенерации Ирана за час
Американский президент Дональд Трамп пригрозил уничтожить мощности электрогенерации Ирана за один час, но выразил надежду, что этого делать не придется. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T03:24:00+03:00
2026-03-12T03:24:00+03:00
2026-03-12T03:24:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_210:0:3040:1592_1920x0_80_0_0_0b0cbb98406d5338007970776dbd64e3.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
https://ria.ru/20260308/ssha-2079258640.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e34183fa9deaf91ca31053d8b7cd9282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп пригрозил уничтожить мощности электрогенерации Ирана за час
Трамп: США могли бы уничтожить мощности электрогенерации Ирана за час