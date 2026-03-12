Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил уничтожить мощности электрогенерации Ирана за час
03:24 12.03.2026
Трамп пригрозил уничтожить мощности электрогенерации Ирана за час
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
2026
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп пригрозил уничтожить мощности электрогенерации Ирана за один час, но выразил надежду, что этого делать не придется.
"Мы могли бы разнести их электрические мощности ​​за один час, а на восстановление им потребовалось бы 25 лет", - сказал он журналистам.
Глава Белого дома добавил, что в идеале США не придется идти на этот шаг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
