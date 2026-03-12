https://ria.ru/20260312/tramp-2080096682.html
Участник митинга упал в обморок за Трампом
Участник митинга упал в обморок за Трампом - РИА Новости, 12.03.2026
Участник митинга упал в обморок за Трампом
Участник республиканского митинга в штате Кентукки упал в обморок за спиной президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 12.03.2026
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Участник республиканского митинга в штате Кентукки упал в обморок за спиной президента США Дональда Трампа.
"Здесь есть доктор?" - обратился Трамп
к собравшимся, когда увидел произошедшее за его спиной.
На трибуне за Трампом в первом ряду незадолго до этого участник митинга оперся на ограждение, а затем упал. Вокруг него стали махать руками, чтобы привлечь внимание.
"Не спешите", - напутствовал врачей Трамп.
Он ждал у микрофона, пока на трибуне за его спиной упавшего человека обмахивали плакатом в поддержку подходов американского президента.
Трамп в ожидании похвалил срочные службы.