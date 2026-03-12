Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США не прекратят операцию против Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/tramp-2080086113.html
Трамп заявил, что США не прекратят операцию против Ирана
Трамп заявил, что США не прекратят операцию против Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
Трамп заявил, что США не прекратят операцию против Ирана
США не прекратят операцию против Ирана, пока не доведут дело до конца, сообщил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T00:43:00+03:00
2026-03-12T00:43:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080060605_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_2cfa7c204d591da7f13c3df3f747eb8a.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
https://ria.ru/20260308/ssha-2079258640.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080060605_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c3d12e0fe852d8f68e7b29eae20aafe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил, что США не прекратят операцию против Ирана

Трамп: США не прекратят операцию против Ирана, пока не доведут дело до конца

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. США не прекратят операцию против Ирана, пока не доведут дело до конца, сообщил американский президент Дональд Трамп.
"Мы не уйдем, пока эта работа не будет закончена", - заявил он на мероприятии со сторонниками в штате Кентукки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
При этом американский лидер выразил уверенность в том, что операция против Ирана будет закончена очень быстро.
Трамп также прокомментировал скачок цен на нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке, отметив, что нефтяные котировки уже снижаются.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала