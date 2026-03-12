https://ria.ru/20260312/tramp-2080086113.html
Трамп заявил, что США не прекратят операцию против Ирана
США не прекратят операцию против Ирана, пока не доведут дело до конца, сообщил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T00:43:00+03:00
2026-03-12T00:43:00+03:00
2026-03-12T00:43:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
ближний восток
Трамп: США не прекратят операцию против Ирана, пока не доведут дело до конца