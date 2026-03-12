Рейтинг@Mail.ru
Toyota зарегистрировала в России новые товарные знаки
15:44 12.03.2026
Toyota зарегистрировала в России новые товарные знаки
Toyota зарегистрировала в России новые товарные знаки - РИА Новости, 12.03.2026
Toyota зарегистрировала в России новые товарные знаки
Японский автомобильный концерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в стране товарные знаки для продажи автомобилей Crown... РИА Новости, 12.03.2026
авто, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика, toyota (автомобиль), toyota motor
Авто, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика, Toyota (автомобиль), Toyota Motor
Toyota зарегистрировала в России новые товарные знаки

РИА Новости: Toyota зарегистрировала в РФ товарные знаки Crown Signia и Verso

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Японский автомобильный концерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в стране товарные знаки для продажи автомобилей Crown Signia и Verso, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала заявки на регистрацию товарных знаков в марте прошлого года, а уже в марте текущего Роспатент принял решение зарегистрировать их.
Под товарными знаками автоконцерн может продавать легковые и спортивные автомобили, автобусы, электромобили и другие транспортные средства.
Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
Заголовок открываемого материала