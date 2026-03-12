Угрозу торнадо объявили вблизи Вашингтона

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Метеослужба США ( Метеослужба США ( NWS ) выпустила экстренное предупреждение об угрозе торнадо для ряда округов штата Мэриленд, граничащих с Вашингтоном.

По данным синоптиков, радары зафиксировали опасные завихрения в некоторых районах, включая Дамаскас. При этом штормовой фронт движется на восток со скоростью около 80 км/ч.

Жителям Элликотт-Сити, Элдерсбурга и Сайксвилля рекомендовано немедленно укрыться в подвалах или внутренних помещениях капитальных зданий, избегать окон и покинуть временные постройки.

Ранее телеканал CBS сообщил, что два человека погибли, многие получили травмы в результате торнадо, который обрушился со вторника на среду на штаты Иллинойс и Индиана.

Ранее телеканал ABC сообщал, что более 100 миллионов человек в США оказались в зоне крайне неблагоприятных погодных условий, в том числе возможных сильных торнадо.