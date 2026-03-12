Рейтинг@Mail.ru
03:53 12.03.2026 (обновлено: 05:04 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/tornado-2080105412.html
Угрозу торнадо объявили вблизи Вашингтона
Метеослужба США (NWS) выпустила экстренное предупреждение об угрозе торнадо для ряда округов штата Мэриленд, граничащих с Вашингтоном. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T03:53:00+03:00
2026-03-12T05:04:00+03:00
Угрозу торнадо объявили вблизи Вашингтона

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Здание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Метеослужба США (NWS) выпустила экстренное предупреждение об угрозе торнадо для ряда округов штата Мэриленд, граничащих с Вашингтоном.
По данным синоптиков, радары зафиксировали опасные завихрения в некоторых районах, включая Дамаскас. При этом штормовой фронт движется на восток со скоростью около 80 км/ч.
Жителям Элликотт-Сити, Элдерсбурга и Сайксвилля рекомендовано немедленно укрыться в подвалах или внутренних помещениях капитальных зданий, избегать окон и покинуть временные постройки.
Ранее телеканал CBS сообщил, что два человека погибли, многие получили травмы в результате торнадо, который обрушился со вторника на среду на штаты Иллинойс и Индиана.
Ранее телеканал ABC сообщал, что более 100 миллионов человек в США оказались в зоне крайне неблагоприятных погодных условий, в том числе возможных сильных торнадо.
Фронт непогоды простирается до границы Техаса и Мексики и проходит через штаты Оклахома, Канзас, Миссури, Мичиган, включая города Детройт, Индианаполис и Оклахома-Сити. В этих районах ожидаются грозы, сильные ветры, град и возможные торнадо. Днем в среду неблагоприятные погодные условия могут достигнуть Вашингтона.
Заголовок открываемого материала