Два терминала "Портового Альянса" получили премии "Лидер отрасли-2025"

В сообщении отмечается, что оба предприятия демонстрируют значительный прирост производственных показателей и реализуют амбициозные планы развития. Так, объем перевалки на ТБТ достиг в 2025 году исторического максимума в 2,4 миллиона тонн (+50% за пять лет), превысив проектную мощность. Грузооборот "Остерры" вырос на 34,5% к 2024 году – до 19,5 миллиона тонн. В планах на 2026 год – рост перевалки еще на 18% и наращивание мощности к 2027 году до 40 миллионов тонн.