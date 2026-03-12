https://ria.ru/20260312/terminaly-2080273415.html
Два терминала "Портового Альянса" получили премии "Лидер отрасли-2025"
Терминал "Остерра" (АО "Дальтрансуголь") и ОАО "Туапсинский балкерный терминал" (ТБТ) стали лауреатами премии Росморречфлота "Лидер отрасли-2025" по результатам РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Терминал "Остерра" (АО "Дальтрансуголь") и ОАО "Туапсинский балкерный терминал" (ТБТ) стали лауреатами премии Росморречфлота "Лидер отрасли-2025" по результатам производственной деятельности, сообщает "Портовый Альянс".
Терминал "Остерра" получил главную награду в номинации "Лучшая морская стивидорная компания", ТБТ — диплом номинанта конкурса.
В сообщении отмечается, что оба предприятия демонстрируют значительный прирост производственных показателей и реализуют амбициозные планы развития. Так, объем перевалки на ТБТ достиг в 2025 году исторического максимума в 2,4 миллиона тонн (+50% за пять лет), превысив проектную мощность. Грузооборот "Остерры" вырос на 34,5% к 2024 году – до 19,5 миллиона тонн. В планах на 2026 год – рост перевалки еще на 18% и наращивание мощности к 2027 году до 40 миллионов тонн.
Как указывается на сайте Росморречфлота, конкурс "Лидер отрасли" проводится ежегодно с 2013 года в целях популяризации достижений и повышения престижа организаций отрасли морского и речного транспорта. В этом году на конкурс было подано 73 заявки по 16 номинациям.
Помимо "Остерры", в числе лучших стивидорных компаний также названо АО "Восточный порт". Дипломы номинанта конкурса, кроме ТБТ, получили Мурманский транспортный филиал ГМК "Норникель", Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива, Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики, ООО "Оборонлогистика", ФГУП "Росморпорт" и другие компании и организации.