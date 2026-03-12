Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного
09:47 12.03.2026 (обновлено: 10:57 12.03.2026)
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного - РИА Новости, 12.03.2026
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного
Силовики сорвали покушение на российского военного в Крыму, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 12.03.2026
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного

ФСБ сорвала теракт против высокопоставленного военного в Крыму

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Силовики сорвали покушение на российского военного в Крыму, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«

Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений министерства обороны", — заявили в спецслужбе.

По ее данным, 39-летний житель Севастополя сам вышел на связь в Telegram с террористической организацией, действующей под контролем Киева. Сначала он собирал данные о российских военных для диверсий.
Затем севастопольцу поставили задачу взорвать машину сотрудника Минобороны, подложив под нее СВУ. Он узнал от куратора номер авто, адрес, дату подрыва, а также координаты схрона с бомбой. Силовики поймали его, не дав совершить покушение.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и госизмене, фигуранта арестовали.
