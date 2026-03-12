https://ria.ru/20260312/terakt-2080138781.html
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного - РИА Новости, 12.03.2026
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного
Силовики сорвали покушение на российского военного в Крыму, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:47:00+03:00
2026-03-12T09:47:00+03:00
2026-03-12T10:57:00+03:00
республика крым
киев
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
севастополь
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080148158_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_74798f004f03628c56860bff5f154acd.jpg
https://ria.ru/20260311/agent-2079876923.html
https://ria.ru/20260303/ekaterinburg-2078104832.html
республика крым
киев
россия
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080148158_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c26fc35c947b2df789446561b5681f7e.jpg
Задержание жителя Крыма, готовившего теракт
Задержание жителя Крыма, готовившего теракт
2026-03-12T09:47
true
PT2M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, севастополь, telegram
Республика Крым, Киев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Севастополь, Telegram
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного
ФСБ сорвала теракт против высокопоставленного военного в Крыму