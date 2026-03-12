Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал условия, чтобы Telegram избежал блокировки - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 12.03.2026 (обновлено: 09:06 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/telegram-2080130365.html
Песков назвал условия, чтобы Telegram избежал блокировки
Песков назвал условия, чтобы Telegram избежал блокировки - РИА Новости, 12.03.2026
Песков назвал условия, чтобы Telegram избежал блокировки
Telegram должен соблюдать требования закона, чтобы избежать блокировки, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T02:05:00+03:00
2026-03-12T09:06:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
дмитрий песков
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074961906_0:35:3071:1762_1920x0_80_0_0_b6d1718080710fd2f42ba8200a89de87.jpg
https://ria.ru/20260311/kreml-2079911195.html
https://ria.ru/20260305/fas-2078868962.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074961906_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_239086ca41760d17d6b3045b83530857.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, дмитрий песков, общество, россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Дмитрий Песков, Общество, Россия

Песков назвал условия, чтобы Telegram избежал блокировки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкTelegram
Telegram - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар РИА Новости. Telegram должен соблюдать требования закона, чтобы избежать блокировки, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят", — ответил он на соответствующий вопрос агентства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Кремле призвали думать о MAX, а не о Telegram
11 марта, 11:55
В середине февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.
Одной из причин введения ограничений стали так называемые сервисы пробива, раскрывающие личные данные россиян. Как сообщал РКН, из приложения еженедельно удаляют по запросу до ста таких ботов, но принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы.
Злоумышленники используют эти данные для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от Telegram не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения он проигнорировал. Мессенджер отказывается передавать силовикам сведения не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. В то же время он предоставляет их зарубежным спецслужбам.
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ФАС назвала размещение рекламы в Telegram незаконным
5 марта, 22:17
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TelegramДмитрий ПесковОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала