Песков назвал условия, чтобы Telegram избежал блокировки

"Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят", — ответил он на соответствующий вопрос агентства.

Одной из причин введения ограничений стали так называемые сервисы пробива, раскрывающие личные данные россиян. Как сообщал РКН, из приложения еженедельно удаляют по запросу до ста таких ботов, но принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы.

Злоумышленники используют эти данные для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от Telegram не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения он проигнорировал. Мессенджер отказывается передавать силовикам сведения не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. В то же время он предоставляет их зарубежным спецслужбам.