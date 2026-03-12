https://ria.ru/20260312/telegram-2080130365.html
Песков назвал условия, чтобы Telegram избежал блокировки
Песков назвал условия, чтобы Telegram избежал блокировки - РИА Новости, 12.03.2026
Песков назвал условия, чтобы Telegram избежал блокировки
Telegram должен соблюдать требования закона, чтобы избежать блокировки, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T02:05:00+03:00
2026-03-12T02:05:00+03:00
2026-03-12T09:06:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
дмитрий песков
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074961906_0:35:3071:1762_1920x0_80_0_0_b6d1718080710fd2f42ba8200a89de87.jpg
https://ria.ru/20260311/kreml-2079911195.html
https://ria.ru/20260305/fas-2078868962.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074961906_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_239086ca41760d17d6b3045b83530857.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, дмитрий песков, общество, россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Дмитрий Песков, Общество, Россия
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Telegram должен соблюдать требования закона, чтобы избежать блокировки, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят", — ответил он на соответствующий вопрос агентства.
В середине февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram
. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.
Одной из причин введения ограничений стали так называемые сервисы пробива, раскрывающие личные данные россиян. Как сообщал РКН, из приложения еженедельно удаляют по запросу до ста таких ботов, но принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы.
Злоумышленники используют эти данные для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от Telegram не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения он проигнорировал. Мессенджер отказывается передавать силовикам сведения не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. В то же время он предоставляет их зарубежным спецслужбам.