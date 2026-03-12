Медведев назвал ключевые технологические вызовы для человечества

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект, биотехнологии, беспилотные системы, аддитивные технологии и освоение космоса являются ключевыми технологиями, которые стремительно меняют мир, но несут в себе риски для человечества, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Технологические вызовы он перечислил в статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" для журнала "Эксперт". Он отметил при этом, что, несмотря на существующие риски, большинство технологических решений последних десятилетий лично ему нравятся.
Как отмечает Медведев, искусственный интеллект является одной из пяти ключевых технологий, которые изменят будущее человечества. В то же время, нерегулируемое развитие нейросетей грозит ростом безработицы, преступным использованием цифровых двойников и сбоями, которые возможны "по прямому умыслу самого ИИ".
В вопросе угроз из-за беспилотных систем, зампред Совбеза РФ указывает на доступность таких технологий для преступников.
"Беспилотники, будучи относительно дешевыми и доступными, становятся идеальным оружием для террористов и преступных сообществ. Контрабанда, доставка наркотиков, промышленный и военный шпионаж — все это переходит на новый, высокий технологический уровень, с которым правоохранительные органы справляются с огромным трудом", - подчеркивает он.
Развитие биотехнологий несет угрозы возникновения новых пандемий, которые могут "превратиться в продукт человеческого интеллекта". А расширение использования 3D-печати угрожает, в том числе, неконтролируемым производством несертифицированного оружия.
"Отследить произведенные таким образом объекты невозможно", - подчеркивает Медведев.
Кроме того, Медведев замечает, что по мере расширения рынка космических услуг возможен рост потенциальных угроз как самим игрокам этого рынка, так и целым государствам.
"Вместе с многочисленными удобствами, которые создают прорывные инновации, они несут угрозы, способные радикально повлиять на будущее всего человечества", - указал зампред Совбеза РФ.
Он отметил, что каждый крупный технологический переворот приводил к резкому повышению производительности труда, быстрому экономическому росту и существенному улучшению качества жизни населения.
"Будет ли так в оставшейся части XXI века? Есть большие сомнения, ведь перед нами стоят цивилизационные вызовы, требующие не просто выверенных научно-технологических решений, но и элементарной исторической мудрости, а также взвешенного этического подхода", - отметил Медведев.