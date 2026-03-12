Медведев назвал ключевые технологические вызовы для человечества

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект, биотехнологии, беспилотные системы, аддитивные технологии и освоение космоса являются ключевыми технологиями, которые стремительно меняют мир, но несут в себе риски для человечества, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Технологические вызовы он перечислил в статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" для журнала " Эксперт ". Он отметил при этом, что, несмотря на существующие риски, большинство технологических решений последних десятилетий лично ему нравятся.

Как отмечает Медведев , искусственный интеллект является одной из пяти ключевых технологий, которые изменят будущее человечества. В то же время, нерегулируемое развитие нейросетей грозит ростом безработицы, преступным использованием цифровых двойников и сбоями, которые возможны "по прямому умыслу самого ИИ".

В вопросе угроз из-за беспилотных систем, зампред Совбеза РФ указывает на доступность таких технологий для преступников.

"Беспилотники, будучи относительно дешевыми и доступными, становятся идеальным оружием для террористов и преступных сообществ. Контрабанда, доставка наркотиков, промышленный и военный шпионаж — все это переходит на новый, высокий технологический уровень, с которым правоохранительные органы справляются с огромным трудом", - подчеркивает он.

Развитие биотехнологий несет угрозы возникновения новых пандемий, которые могут "превратиться в продукт человеческого интеллекта". А расширение использования 3D-печати угрожает, в том числе, неконтролируемым производством несертифицированного оружия.

"Отследить произведенные таким образом объекты невозможно", - подчеркивает Медведев.

Кроме того, Медведев замечает, что по мере расширения рынка космических услуг возможен рост потенциальных угроз как самим игрокам этого рынка, так и целым государствам.

"Вместе с многочисленными удобствами, которые создают прорывные инновации, они несут угрозы, способные радикально повлиять на будущее всего человечества", - указал зампред Совбеза РФ.

Он отметил, что каждый крупный технологический переворот приводил к резкому повышению производительности труда, быстрому экономическому росту и существенному улучшению качества жизни населения.