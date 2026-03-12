ГУМЧС по Татарстану опровергло данные об эвакуации населения

КАЗАНЬ, 12 мар – РИА Новости. Главное управление МЧС России по Татарстану опровергло распространяемый по электронной почте фейк об обязательной эвакуации населения, никаких распоряжений о введении режима чрезвычайной ситуации и эвакуации жителей республики не издавалось.

"Сегодня на редакционную электронную почту ряда республиканских СМИ Татарстана поступили письма с информацией о якобы "экстренном оповещении об обязательной эвакуации населения". Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении .

Ведомство призвало доверять только официальным источникам, следить за информацией на сайте ГУМЧС России по Татарстану, в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях и в мессенджере МАХ, не распространять неподтвержденные сообщения.