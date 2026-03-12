ГУМЧС по Татарстану опровергло данные об эвакуации населения

КАЗАНЬ, 12 мар – РИА Новости. Главное управление МЧС России по Татарстану опровергло распространяемый по электронной почте фейк об обязательной эвакуации населения, никаких распоряжений о введении режима чрезвычайной ситуации и эвакуации жителей республики не издавалось.
"Сегодня на редакционную электронную почту ряда республиканских СМИ Татарстана поступили письма с информацией о якобы "экстренном оповещении об обязательной эвакуации населения". Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
По информации регионального главка МЧС РФ, никаких распоряжений о введении режима чрезвычайной ситуации и проведении обязательной эвакуации жителей республики не издавалось. Все указанные в рассылке подробности, включая телефоны горячей линии являются фиктивными. Также, отметили спасатели, нет никаких признаков повышения уровня воды до критических отметок, угрожающих подтоплению населенных пунктов.
Ведомство призвало доверять только официальным источникам, следить за информацией на сайте ГУМЧС России по Татарстану, в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях и в мессенджере МАХ, не распространять неподтвержденные сообщения.