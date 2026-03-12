Рейтинг@Mail.ru
ГУМЧС по Татарстану опровергло данные об эвакуации населения - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/tatarstan-2080261520.html
ГУМЧС по Татарстану опровергло данные об эвакуации населения
ГУМЧС по Татарстану опровергло данные об эвакуации населения - РИА Новости, 12.03.2026
ГУМЧС по Татарстану опровергло данные об эвакуации населения
Главное управление МЧС России по Татарстану опровергло распространяемый по электронной почте фейк об обязательной эвакуации населения, никаких распоряжений о... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:21:00+03:00
2026-03-12T16:21:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
https://ria.ru/20260304/domofon-2078516215.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ГУМЧС по Татарстану опровергло данные об эвакуации населения

В МЧС опровергли информацию об обязательной эвакуации населения в Татарстане

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 12 мар – РИА Новости. Главное управление МЧС России по Татарстану опровергло распространяемый по электронной почте фейк об обязательной эвакуации населения, никаких распоряжений о введении режима чрезвычайной ситуации и эвакуации жителей республики не издавалось.
«

"Сегодня на редакционную электронную почту ряда республиканских СМИ Татарстана поступили письма с информацией о якобы "экстренном оповещении об обязательной эвакуации населения". Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

По информации регионального главка МЧС РФ, никаких распоряжений о введении режима чрезвычайной ситуации и проведении обязательной эвакуации жителей республики не издавалось. Все указанные в рассылке подробности, включая телефоны горячей линии являются фиктивными. Также, отметили спасатели, нет никаких признаков повышения уровня воды до критических отметок, угрожающих подтоплению населенных пунктов.
Ведомство призвало доверять только официальным источникам, следить за информацией на сайте ГУМЧС России по Татарстану, в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях и в мессенджере МАХ, не распространять неподтвержденные сообщения.
Домофон в жилом доме - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Домофоны впервые использовали для оповещения в ходе масштабной проверки
4 марта, 16:35
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала