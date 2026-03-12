Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане мошенники создали сайт "международной киберполиции" - РИА Новости, 12.03.2026
08:46 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/tashkent-2080128092.html
В Узбекистане мошенники создали сайт "международной киберполиции"
В Узбекистане мошенники создали сайт "международной киберполиции" - РИА Новости, 12.03.2026
В Узбекистане мошенники создали сайт "международной киберполиции"
Мошенники создали сайт так называемой "международной киберполиции", через который предлагают жертвам интернет-афер подать заявление на возврат похищенных... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T08:46:00+03:00
2026-03-12T08:46:00+03:00
ташкент
технологии
узбекистан
ташкент
узбекистан
ташкент, технологии, узбекистан
Ташкент, Технологии, Узбекистан
В Узбекистане мошенники создали сайт "международной киберполиции"

ГУВД Ташкента: мошенники создали сайт "международной киберполиции"

ТАШКЕНТ, 12 мар - РИА Новости. Мошенники создали сайт так называемой "международной киберполиции", через который предлагают жертвам интернет-афер подать заявление на возврат похищенных средств и выманивают у них личные данные, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента
"В социальных сетях активно распространяется новая мошенническая информация, созданная с использованием технологий искусственного интеллекта. Сообщаем, что сайт якобы "международной киберполиции" не имеет никакого отношения к правоохранительным органам", - говорится в видеоматериале, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В материале показано, что через этот сайт злоумышленники предлагают пострадавшим от интернет-мошенничества подать заявление на возврат средств. Для этого пользователям предлагается ввести личные данные и отправить их сотрудникам "международной киберполиции".
Кроме того, в соцсетях распространяется поддельный новостной сюжет местного телеканала "Узбекистан 24", якобы подготовленный ГУВД Ташкента. В ролике рассказывается о борьбе полиции с мошенничеством, после чего фальшивый "следователь" предлагает пострадавшим обращаться по указанным телефонам и ссылкам, которые якобы помогут вернуть потерянные деньги.
В ГУВД призвали граждан не переходить по незнакомым ссылкам, не вводить личные данные на подозрительных сайтах и не передавать третьим лицам персональную информацию и смс-коды.
Россиянам рассказали, зачем мошенники воруют сканы документов
ТашкентТехнологииУзбекистан
 
 
