Запад наращивает дезинформацию против России, заявил постпред при ОЗХО

ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Запад наращивает дезинформационную кампанию против России и выдвигает против страны бездоказательные обвинения, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

С этой целью, как отметил он, западные страны выдумывают экзотические версии отравлений то "Новичком", то ядом древесных лягушек.