Рейтинг@Mail.ru
Запад наращивает дезинформацию против России, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/tarabrin-2080239856.html
Запад наращивает дезинформацию против России, заявил постпред при ОЗХО
Запад наращивает дезинформацию против России, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 12.03.2026
Запад наращивает дезинформацию против России, заявил постпред при ОЗХО
Запад наращивает дезинформационную кампанию против России и выдвигает против страны бездоказательные обвинения, заявил постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:11:00+03:00
2026-03-12T15:11:00+03:00
в мире
россия
гаага
киев
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080224813.html
россия
гаага
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, гаага, киев, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Гаага, Киев, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия
Запад наращивает дезинформацию против России, заявил постпред при ОЗХО

Тарабрин: Запад наращивает в ОЗХО дезинформационную кампанию против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Запад наращивает дезинформационную кампанию против России и выдвигает против страны бездоказательные обвинения, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
В Гааге с 10 по 13 марта проходит 111-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
"В ответ же на действия России по информированию государств-участников КЗХО и Техсекретариата ОЗХО о химпреступлениях Киева члены евроатлантического сообщества наращивают дезинформационную антироссийскую кампанию, выдвигают бездоказательные обвинения, основанные на неких засекреченных данных", - заявил Тарабрин в ходе сессии исполсовета.
С этой целью, как отметил он, западные страны выдумывают экзотические версии отравлений то "Новичком", то ядом древесных лягушек.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Россия осуждает атаки против населения Ирана, заявил постпред при ОЗХО
Вчера, 14:13
 
В миреРоссияГаагаКиевВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала